MEENUTAME | Silmitsi Sibulaga ehk tõrksa taltsutamine vol 2

Kuigi tunneme põgusalt juba üle paarikümne aasta, oleme olukorras, kus üks on intervjueerija, teine intervjueeritav, teist korda. Esimesest korrast mäletan, et lihtne see polnud – sedamööda, kuidas pikenesid mu küsimused, muutusid pikemaks pausid, mida Riho endale võttis. Viimaks sai kahekõnest ajakirjaniku vaevatud monoloog, mille käigus püüdsin nii vestluskaaslast kui ka ennast veenda, et ega need küsimused ju nii tobedad olegi.