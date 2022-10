Tihti otsitaksegi naudingute allikat ja probleemide leevendajat väljastpoolt. Kas saab olla üksinda õnnelik?

Inimene pole loodud üksi elama ja olema ning soov oma kõrvale kaaslast leida on loomulik. Üksikuks jääda pole sugugi raske, üksi olla küll. Mida aga ette võtta, kui nii on juhtunud – kuidas seda aega nautida ja mitte nukralt istudes mööda saata? Lõppude lõpuks on need ju sinu enda väärtuslikud tunnid ja minutid.