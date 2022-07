Kas kõhutunne on olemas ja seda võib usaldada?

Rakvere teatris peakunstnikuna töötava Eveli Variku (48) jaoks toimib intuitsioon nii, et igapäevaasju tehes lähevad mõtted uitama ja saabub hoopis teravam tunnetus. Ta on mõelnud, kuidas elada intuitiivselt. “Elad ja võtad vastu asju, mis juhtuvad,” selgitab ta. “Elu on üks kujunemine. Kõik, mis tuleb vastu, tuleb endast läbi lasta, olgu see hea või halb.”

Sel sügisel viis elu aga Sireti tagasi sinna, kust ta kümme aastat tagasi tuli. Algas uus eluetapp. “Iga inimene valib ise oma teekonna,” ütleb ta nüüd. “Ma räägin o m a teekonnast, mitte sellest, mida meile õpetatakse ja kuhu meid juba lapsepõlvest peale suunatakse. Sellest, mis on tõeline elu, mida oled tulnud siia ilma kogema, mis on täis armastust ja rahulolu, sest oskad hinnata hetke, olla rahul ja tänulik. See on elu, mille oled ise endale loonud.”

Naine mõistis, et elab kellegi teise, mitte enda elu. Töö oli esmatähtis, siis lapsed ja mees, aga õige järjekord peaks olema ikka selline, et esimene oled sina ise, siis kaasa ja lapsed, edasi töö ja sõbrad. “Kuidas saad sa olla olemas ja tõeline, kui ei kuula oma sisemist juhatust ehk mida sinu keha sulle räägib?” küsib Siret. “Mitte keegi ei tea paremini kui sina ise, mida vajad, millised on su söögi­eelistused ning kellega ja kus tunned end hästi.”

Ühel hetkel oli Siret jõudnud eluetappi, kus kõik oli justkui olemas: perekond ja unistuste töö, kusjuures tööd oli väga-väga palju. Samas mõtles ta, miks teda ikka rahulolematus vaevab. “Märkasin, et ma ei rõõmusta, ei naerata, et nagu ei elagi enam,” meenutab naine. “Kuhu olid kadunud rõõm ja naer, mis olid minus kunagi olemas, tahe ja armastus?”

Algul läks Eveli oma reisidele ikka kohvriga, mõne aja möödudes ainult suuremat sorti käekotiga, kuhu mahtus töötamiseks vajalik arvuti, hambahari, väike aluspesutagavara, mõned pluusid-seelikud ja kontsakingad. Aafrikas istutas ta ennast tavapärasest veelgi kõrgematele kontsadele.

“Võiks püüelda tasakaalu poole – selleks tuleb pigem jälgida ümbritsevat elu kui pidevalt sekkuda.” Eveli

Kord oli tal plaan naasta Miamist mõneks ajaks Eestisse. Lend hilines. Kui lennuk lõpuks Moskvasse jõudis, hakkasid kõik kiirustades lahkuma, unustades osa asju salongi. Evelil raha polnud, et Moskvasse jääda, aga sisetunne ei sundinud teda ka tormama. Ja siis tuli talle lennujaama koridoris vastu teenindaja, sülearvuti käes, ning küsis, mis suunas Eveli läheb. Tuli välja, et üks rootslanna oli oma arvuti maha unustanud. Eveli kõndis rahulikult ootesaali ja andis rootslannale teenindajalt saadud arvuti üle – too oli nii rõõmus, et ulatas eestlasele tänutäheks 100 dollarit. Ja nii oligi rahamure murtud. “Sa otseselt ei mõtle sellele, aga tead, et järgmisel hetkel on sul raha olemas ja sind aidatakse,” järeldab naine.

Eveli lisab, et see, mis intuitsiooni sööb, on rutiin. “Samas on see puhtalt inimeses endas kinni. Sest sina ise oledki oma maailma keskpunkt. Ideaalis võiksime muidugi püüelda tasakaalu poole – selleks on vaja pigem jälgida ümbritsevat elu kui pidevalt sekkuda.”

Oma vaistu usaldades on võimalik ära tunda, kes on meie inimesed ja kes mitte. Praeguse elukaaslasega ei pea Eveli kuigi palju vestlema, sest enamasti teavad nad niigi, mida teine mõtleb ja tunneb. Info jõuab sõnadetagi kohale. “Kusjuures ei pea üldse olema kogu aeg ninapidi koos,” ütleb ta. “Aeg­ruumil ei ole õigetes suhetes tähtsust. Mõnede oma sõpradega kohtun vaid korra aastas, aga hinges on need inimesed kogu aeg minuga.”

Usalda elu