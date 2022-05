Mida tulevik toob? Parim, mida vaimse tervise heaks teha, on õppida teadmatuse ja määramatusega toime tulema

Uudised aina ketravad sõjast, keskkonnareostusest ja kiiresti levivatest haigustest – aga sina muretsed hoopis selle üle, kas leiad endale elukaaslase. Või kas peaksid praeguse armsamaga kokku jääma, sest kui lähete lahku, siis kas on võimalust leida veel uus armastus? Kristallidelt ja tarokaartidelt otsitakse ka sõnumeid, millal naeratab rahaõnn või kas on võimalik haigusest terveks saada. Kas lapsel läheb elus hästi? Kas on lootust, et näed lapselaste sündi? Tahame teada, mida tulevik toob.