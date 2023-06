EESTI NAISE ARHIIV | Euroopa uus Raudne Leedi? Kaja Kallasest on sõjapäevil saanud Kesk- ja Ida-Euroopa eestkõneleja kogu maailmas

2. märts 2022, kolmapäev. Kuus päeva tagasi on Venemaa Ukrainale kallale tunginud. Maailm on vapustatud – kuidas edasi? Selles üldises peataolekus saab väikese Eesti peaministrist Kaja Kallasest korraga rahvusvaheline superstaar.

2018. aastal võttis Kaja Kallas üle Reformierakonna juhtimise ning lubas võidelda end peaministriks. Eesti Naise kaaneloos tunnistab ta, et ei taha rõhutada sugu – naispeaminister –, kuid näeb suurt vaeva, et tunda end võrdväärsena meeste hulgas. Vähem kui viis aastat pärast selle loo ilmumist, on Kallasest saanud rahvusvahelisel areenil tõeline superstaar.