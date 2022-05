VAATA SAADET | Jüri Ratas räägib oma perest ja isaks olemisest: laste kasvatamine pole lepase reega sõit!

Jüri ja Karin on koos olnud noorpõlvest peale. Karini positiivne ellusuhtumine on see, mis on Jüri kinnitusel nende perekonna alus. “See avatud päikseline vastuvõtt peale tööd! Ta paneb minu jaoks kogu pere elama ja end turvaliselt tundma. Tunnistan, et Karin teeb võrkpallis mulle tuule alla ja on minust kordades osavam,“ muigab Jüri. “Meil on neli last ja noorim alles 3,5-aastane – loodan, et abikaasaga kahekesi olemise aeg tuleb tagasi, aga ilmselt me veedaks selle aktiivselt maakodus toimetades. Mingites tegemistes on Karin parem ja teistes jällegi mina, aga ta paneb käed külge kõiges ja me tasakaalustame teineteist“.