Lugejakirjad

Mihkel Raua ülestunnistus, et ta on alkohoolik, oli ootamatu, aga aus ja väärikas. Kui palju on inimesi, kes söandavad ausalt tunnistada, et nad on alkohoolikud? Eriti kui nad pole juba mitu aastakümmet alkoholi tarbinud. Probleemi teadvustamisest algab võimalus luua muutust. Alkohol pole odav lõbu. Paljud on motivatsiooni alkoholist loobumiseks leidnud rahast. Arvutage kokku, kui palju raha kulub iga päev/nädal/kuu/aasta alkoholi ja suitsude peale. Äkki annab see nii mõnelegi vastuse küsimusele “Kuhu see raha küll kaob?!”. Eve