Tänavuse toidupiirkonna tiitli sai endale Järva­maa! Tunnusmõttega “Piimajõed ja pudrumäed” soovitakse rõhutada, et meie toit saab alguse piimast. Kuid Järvamaa toidupiirkond soovib olla ka nüüdisaegne ja uudisena kasutusele võtta pokteili mõiste – tegu on piimatoote baasil tehtud külma või sooja joogiga. Läbi suve toimuvad Järvamaal kohvikute ja puhvetite päevad, millest on kõik oodatud osa võtma. Külas saab käia Eesti veini kambris ja tellida koha Rabarestosse, mis asub nii salajases paigas, et kohale saab vaid kanuuga. Vt lähemalt jarvamaakohaliktoit.ee. Lia