KUULA | Sünnipäevalapse Merle Palmiste üllatav hobi: leian rahu kõrgema matemaatika ülesannete lahendamisest

Parim kompliment, mis Merlele tehakse, on stiilis "Ma ei teadnudki, et sa päriselt ka selline oled!“. Selles on usutavust, sest nii mõnigi roll on tagasihoidlikkust nõudev ja mängida nähtamatut naist on publiku jaoks üllatus, see on inimeste jaoks võõras. "Mulle meeldib ka, kui mulle öeldakse "diiva". Tõesti, punast huulepulka ma armastan," naerab Merle. Üks näitlejanna põhimõtteid on see, ennast ei tasu tõsiselt võtta. "Me anname hinnanguid läbi iseenda kogemuste. Näiteks meeldib mulle reisida ja enne kui Taisse läksin, oli mul väga suur eelarvamus. Nagu öeldakse, et India on räpane. Need on kuskilt kuuldud ja nähtud detailid. Ütlen siis endale ikka: "Merle, mine vaata ise ja siis otsusta,"" põrutab diiva.