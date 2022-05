MEENUTAME | "Tuleb hakkama saada, ükskõik mis." Elavate seast lahkus Eesti vanim tegevmodell, legendaarne Maie Reier (82)

Väikese parfüümipoe sulgemise järel kutsuti Maie tööle Kaubamajja, kus ta on juba mitu aastat täis­kohaga ametis olnud. Tal on kergelt piinlikki, et pole seejuures kordagi tundnud väsimust, ehkki on jalul korraga 10 tundi järjest. Ehk on asi igapäevases võimlemises lahtise rõduukse ees, või siis mõtlemises. Maie elu pole olnud kerge: lapsena viidi Saksamaale, hiljem tagasi olles elas mõnda aega maal, kus mitte millestki ehitati üles uued kodud. Naabrid aitasid üksteist, õhkkond oli soe ja sõbralik. Sellest on jäänud Maiele teadmine, et tuleb hakkama saada, ükskõik mis.