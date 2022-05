Moeankeet Triinude kummardus ilule

Moefoto puhul on ühtviisi oluline nii moelooja kui ka fotokunstniku nägemus. Fotograaf Triin Maasiku (35) passiooniks on pruutpaaride pildistamine. Triin Kärblane (41) on aga tuntud oma iluga üle puistatud moeloomingu poolest. Uus pruutidele valminud kollektsioon “I love Me” sai jäädvustatud mõlema looja pühendumises, liialduseta öeldes – armastuses. Õhkama panevad fotod pakuvad silmailu nii neile, kes vaid mõttes mõrsjakleiti selga passitavad, kui ka neile, kel tähtis sündmus ukse ees – nautigem ilu ja elu!