Tagahoovis

See tõi meelde need paarkümmend aastat, mis me oma noore (ja hiljem enam mitte nii noore) perega viiekorruselises paneelmajas veetsime. Maja oli umbes nii Brežnevi viimastel eluaastatel ehitatud vene ohvitseridele ja sinna kolides olime oma trepikojas ainus eestikeelne pere. Maja otsaseinal, heleda krohvi taustal peitis end pool­salajane plekksilt, mis pärines ilmselt maja ehitamise ajast ja kandis juba tollekski ajaks ammu kadunud nõukogudeaegset ja -maigulist tänavanime. Olen päris kindel, et see on seal siiani alles.