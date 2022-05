Nõukaaja peegeldus ja idamaine eksootika

Usbekid on äärmiselt soojad ja sõbralikud inimesed, ent ei tasu end lasta eos külalislahkusest uinutada. “10 dollarit ja saate kesklinna,” teatas mitu taksojuhti mulle lennujaama ees, naeratus näol. Läbirääkimised päädisid sellega, et maksin 3 eurot. Ükski hind pole sealkandis kivisse raiutud. Mis rahaühikutesse puutub, siis peale kohaliku raha Usbeki sommi on üldjuhul vastuvõetavad ka dollarid ja eurod. Just dollareid ihkavad taksojuhid enim. Kordagi ei kohanud ma reisi ajal võimalust maksta pangakaardiga.