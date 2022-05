KUULA | Kaksikute vanemad Mart Haber ja Tanel Veenre: armastusel pole sugu

Mart peab oluliseks, et ka poisse tuleb õpetada emotsioone väljendama ja nutma. Vanemateks olemine on kui peegel seinal, millesse tuleb vaadata iga päev. Tanel kinnitab, et traditsioonides tuleb olla tolerantne ning laste jaoks on oluline keskkond, kus nad üles kasvavad. Mõlemad tunnistavad, et kaksikutega on lihtne, sest nad leiavad ise tegevusi, mis neile meeldivad ja neid tasakaalustavad – poistel on sünnist saadik ikka auto käes ja tüdrukutele meeldivad printsesside kleidid.