Linnakanadel on wifi ja laeküte

Ühel on hele triip kukla peal? Jaa, tema on Valgekrae, tutvustab Marie.

Tundub turvaline pakkuda, et kolmas kana on Valge-midagi, aga ei. „Tema on Häälekas,” ütleb perenaine. Kanaproua Häälekas hoiab noka kinni, aga kodused kinnitavad, et ta on valju jutuga.

„Kui me kanad võtsime, siis mõtlesime, et ei pane neile nimesid. Et kui paned nime, siis tekib isiklik kiindumus, aga kana pole lemmikloom,” jutustab Vootele. Kaks aastat hiljem on kanadel nimesid rohkem kui üks. „Kui Valgesaba hakkas sulgima, siis oli ta Rääbu,” meenutab Marie. Teist nii haledat lindu andis otsida! Tundus, et kanalgi oli piinlik, et ta järsku poolpaljaks läks, ning ta hoidis madalat profiili, mis muutis ta... veel Rääbumaks.