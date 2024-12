Võõra ees palja alakehaga, jalad konnaasendis ehk Bikiinivahatamine. On see tõesti nii piinlik ja valus, kui arvame?

Ooteruumis istudes tabasid mind ühtäkki kõik need hirmud ja küsimused, mida olin seni suutnud alla suruda. Olgugi et mitu korda sünnitanud ja võhivõõraste ees abituna alasti olnud – ikkagi tundus mõte end kellegi silme all paljaks võtta kummalisena. Rahustavalt ei mõjunud ka depileerimislaua kõrval olev ere lamp, mis vastavat piirkonda võimendatult valgustas. Tunnistan, et enesetunne oli rohkem kui lihtsalt ärevavõitu...