KUULA | Piret Järvis-Milder ei tea, kas naaseb „Pealtnägijasse“: see pole pereinimese töö

Uuriva ajakirjaniku töö on hetkel pausil ja elu käib ümber pisikese Milli. “Ma olen suur põdeja ja proovin teadlikult mitte üle mõelda,” sõnab Piret. “ Minu jaoks on muusika südames. Tahame suvel anda suurema kontserdi Eestis, sellega ma täna töötan,” avaldab Piret oma tulevikuplaane. “Olen olnud kodune, aga teinud ka tasapisi tööd. Tunnen, et tahaksin sukelduda rohkem töistesse tegemistesse ja ma pole kindel, kas otsustan naaseda “Pealtnägija” meeskonnaga endistel tingimustel. Minu jaoks on Milli nii tähtis ja ma alati imetlen oma abikaasat Egertit, kes suudab meie tütrest isegi suure jonni ajal naerukajaka välja võluda,” avaldab Piret.

Piret viib jutu oma karjääri algusaegadesse: „Teadsin peale keskkooli, et tahan õppida meediat, läksin Concordiasse katsetele ja sain sisse. Paar kuud hiljem osalesin TV3 uute nägude leidmise castingul ja mina osutusin valituks.“ Samal aastal, kui vastne meediatudeng õpinguid alustas, läks lendu ka Vanilla Ninja bändi karjäär välismaal. Noor naine elas Saksamaal oma unistuste elu ja sattus Eestisse harva, nii tuli teha valik ja õpingud katkesid. “Jah, nii see läks, et pidime siinse elu pooleli jätma, aga ma ei kahetse. Bändiga sain kogeda midagi kordumatut. Minu jaoks oli see väga oluline aeg, sest põnevus ja uued olukorrad paeluvad iga noort inimest,“ meenutab Piret.

“Saksamaa oli minu jaoks elumuutev. Siis hakkasin aga igatsema oma sõpru, kodu ja oma inimesi. Meil oligi selline vaiksem periood tekkimas, suur hoog bändiga rauges ja ma olin isegi õnnelik, kui pidin tagasi Eestisse tulema. Eks veidi jäi okas hinge, et meile tõmmati justkui vesi peale. Olime teinud parima, et kõik läheks ülesmäge, kuid need võitlused on suuremad, kui sinu jõud ja sa ei saa kõigil teemadel kaasa rääkida. Meie tegemistele pandi pidur ja see ei toimunud valutult, oli raske aeg."