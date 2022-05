Kord on vaataja silmades

“Mihkel!” kiljatas üks sõbranna kümmekond aastat tagasi. Just nimelt kiljatas ning just nimelt sõbranna, sest kuigi üldiselt olen ma suuresti abielu usku, polnud ma selle konkreetse kätt jõudnud veel paluda. Elasime aga juba mõnda aega ühe katuse all.