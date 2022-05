Süda ei valeta

Miks on armastus oluline?

Armastus on minu jaoks kõik. Armastus on asjade algus, sellest saavad alguse suhted, teod, sinu tööd ja tegemised. Armastus nõuab aega. Imeline on teha tööd, milleta ei saa, ning jagada oma elu inimesega, keda armastad.