Suhe emotsionaalselt kättesaamatu partneriga on valus ja segadusttekitav. Mis keerab inimese lukku? Millest on abi?

Me loodame küll avatust, aga paradoks on selles, et enamasti soovib üks partner rohkem või teistmoodi avatust kui teine – ja sealt tulevadki probleemid. Keeruline on olla näiteks sellises suhtes, kus üks pool kardab teise ootamatult tugevaid emotsioone, olgu see siis viha või üliemotsionaalsus.

Emotsionaalne kättesaamatus (ingl emotional unavalability) on levinud mõiste, aga sisult tabavam on mõnes kontekstis hoopis emotsionaalne saamatus või emotsionaalne ettevaatlikkus. Ja kuigi mõnes käsitluses võib emotsioonidel ja tunnetel vahet teha, olen siinses kirjutises kasutatud mõisteid tunne ja emotsioon sünonüümidena.

Mitte küll alati, aga üsna sageli tunnevad mehed end tundemaailmas ebamugavalt. Seda suuresti seetõttu, et ühiskondlik hoiak ja kasvatusmeetodid on kujundanud uskumuse, et emotsioonide väljendamine on seotud nõrkusega. Samas on meestele vaikimisi lubatud rohkem vihane olla, naistele pigem mitte...