Antsla tüdruku ja maailmakuulsa koolitaja armastuslugu. Eric Edmeades: kui otsid fenomenaalset elukaaslast, lenda Eestisse!

“Kaks nädalat enne koroona­pandeemia algust, sattusin oma sünni­päeval pildistama Mind­valley looja Visheni erapeol Gerard Butleri villas. Ühel hetkel toodi tort põlevate küünaldega ja kõik pidulised, kaasa arvatud Gerard ise, laulsid mulle sünnipäevalaulu. Ja ma mõtlesin: “Kuidas on võimalik, et üks Nõukogude Liidust, väiksest Antsla külast pärit tüdruk, kelle lapsepõlve suurim unistus oli süüa banaani, seisab nüüd äkki siin, Hollywoodi mägedes?””

***

Mindvalley konverentsidel on fotograafil ühe esineja üles­pildistamiseks aega tavaliselt 15–20 minutit ja need hetked on enamasti põnevad, sest esinejatega arenevad vahvad vestlused. “Eric oli küll viisakas, kuid üldse mitte jutukas. Ja kui teda järgmine kord nägin ja tervituseks käe tõstsin, pööras ta pilgu telefonile,” naerab Kersti. “Lubage selgitada,” hüüatab Eric, “ma olen mees. Ja kui üks mees näeb SEDA! (käega hoogsalt Kersti poole viibates) enda poole jalutamas, siis…”

Kersti jätkab: “Kui Eric Eestisse esinema tuli ja mind samuti selleks puhuks korraldatud õhtusöögile kutsuti, siis ma muidugi keeldusin.”

“Kõik olid mu tulekust elevil, välja arvatud Kersti,” laiutab Eric käsi. “Aga kui 2017. aastal Mindvalleyle kirjutasin, et uurida, kas neil on pakkuda fotograafi, kes oleks nõus minuga Kilimanjaro programmi pildistama tulema, vastas mu kirjale just Kersti.”

