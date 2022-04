KUULA | Suhtejutud: "purukeste poetamine" ehk kui keegi ütleb, et ta pole seda kunagi teinud või selles osalenud, siis ta valetab

Saime Lindalt kirja: „Ma olen olnud praeguseks neli aastat sellises suhtlemises, et kus me vahepeal suhtleme ja siis ei suhtle isegi mitmeid kuid. Kui baaris kokku saame, siis seksime. Ta teinekord ta helistab ja me käime väljas söömas või teatris ja pärast seda seksime. Kui mina tahan kokku saada, siis tal pole enamasti aega. Me oleme justkui koos, aga tegelikult ei ole. Mina sooviksin rohkemat pühendumist ja see suhe ei rahulda mind. Ma tahaksin suuremat soetust ehk isegi kokku kolida? Mulle näib, et tegelikult mind ei huvitagi keegi teine. Samas tunnen, et see suhe lõhub mind, et ma olen solgutatud, aga ma ei suuda lahti lasta.“