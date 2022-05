TAGALA TUGI

Usaldada tagalat on elutähtis. Mida viljakam hernevars, seda toekam peab olema tema tugi, et ta ei lamanduks ega määnduks, et ta kannaks oma kaunad elujõuliseks; see loomusund nõuab taimelt elukestvat pühendumist. Ühiskondlik elukutse – nagu on arstil, piirivalvuril, politseinikul, ajakirjanikul – ja loometegevus – teadlane, kunstnik, kirjanik, baleriin, ooperilaulja – eeldab kestvat valmistumist ja püsivat valmisolekut. Vanasti kõneldi kohustusest oma ande ees, hoolimata ebasobivast ümbrusest, tänapäeval kõneldakse karjääri ja pereelu ühitamisest. Nii vastandlike vajaduste ja püüdlustega ilma tagalata toime ei tulda.

Maailmanimega teadlasel on oma labor või koguni instituut, dirigendil orkester või mitu. Iluduskuningannal on iluarstid, ihu­treenerid, meikarid, modistid, riietajad. Filmidiiva võib särada kõigis vikerkaarevärvides, ent lõputiitrid vilksatavad sadu ja sadu nimesid, kes on tema sära kindlustanud. Tippsportlase meeskond ja fänniklubi on arvukas, igal idulehes lauljal on juba edasimüüja. Kuidas muidu. Kuulus nimi on nimetute summa.

Üksikisiku tagala võib olla tema sõpruskond või erakond või kirikukogudus, kuid selline tihti mureneb, hääbub ajakeerises. Kindlam loome­rahu tagatis oleks perekond, suguvõsa. Kaks loomingulist isikut abielupaarina on tihti osutunud väekaks koosluseks. Siis on teine teise tagalaks, enamasti küll naine mehele. Eks imetlenud Eduard Vilde ema oma pojakese laulatamata naist Lindat, kes nende Taani maapao ajal käis olgu või rikaste juures passimas ja pesunaiseks, peaasi et kirjamehel oleks priipõlv kirjutada ja mõtiskleda. Suure pere olmekoorma võttis oma õlule Ellen Niit, et Jaan Kross saaks tasa tema kaheksa kaotsis Siberi-aastat. Ellen Niit oli, ise looja, teise looja tagala, ja tema tagalaks omakorda olid ema ja tädid.