Kes me oleme, Ukraina põgenikud?

“Aitäh, kuid me võime ise teha teile ekskursiooni nimega “Tagurpidi elu”,” märkis irooniliselt üks mu kaasmaalasi.

Meil on keeruline, kuid me ei kaota huumorimeelt ja lootust. Oleme Ukraina põgenikud, kes tulid Eestisse sõja eest pakku.

Mina olen Anne Bõkova, olen 30aastane ja tulin Eestisse ligi kaks kuud tagasi. Minu vanaisa oli eestlane, tema nimi oli Arvo. Ta sündis 1938. aastal Jõgeva linnas. Pool elu elas vanaisa Eestis ja pool Ukrainas. Ta tahtis alati naasta kodumaale, kuid ei jõudnud, suri 15 aastat tagasi. Vahel kujutan ette, kuidas ta vaatab taevast toimuvat ja... nutab.

24. veebruari koidikul andis Putin Venemaa vägedele käsu anda lööke ballistiliste rakettidega minu kodulinna Kiievi ja teiste Ukraina linnade pihta. Kella­ajaks oli ta valinud kell 4 koidu eel – täpselt sama aja, mil 81 aastat tagasi pommitasid saksa lendurid Hitleri käsul rahulikku Kiievit. Sümboolne, julm, andestamatu. Just nii algas Ukrainas sõda.

Tegelikult on sõja algus üks konkreetne sekund. See hetk, kui sa mõistad, et elu pole enam kunagi endine. See on pitser, mis pannakse musta märgina igaveseks su hinge. See hetk on pöördumatu, kõige julmem ja ebaõiglasem su elus. Kuid parata pole midagi.

Kas mäletate filme teisest maailmasõjast? Oscariga pärjatud “Schindleri nimekiri”, “Elu on ilus” või klassikaks saanud “Seitseteist kevadist hetke”? Kas 80 aastaga on palju muutunud? Ei ole. Nii toona kui ka praegu on sõda helide ja lõhnade segu. Suits, karjed, nutt ja õhusireenid. Need on sõja helid, mis jälitavad kui vari iga sekundit ilmsi ja unes. Need helid värvivad igaveseks juuksed halliks ja kärsatavad pöördumatult läbi närvirakud.