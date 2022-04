Ukraina juurtega Kärt Tomingas neile, kes ei taha sõjast midagi teada: hoia piip ja prillid ja jäta meelde – see on meie kõigi sõda. Me ei saa väsida!

Kärdi praegune tähtsaim küsimus iseendale on: kuidas jagada optimaalselt seda, mida tal siin elus tuleb anda. „Ja seda olukorras, kus keha toorest jõudu jääb üha vähemaks. Seda jõudu, mis on 20–30aastastel noortel inimestel ja mida nad seetõttu mängleva kerglusega eri nurkadesse laiali pilduda saavad. Noorte puhul ongi see normaalne, kuid hiljem nii toimides oled lihtsalt loll. Sest küpsus tähendab ka teadmist, kuidas ennast hoida,” arutleb ta.

Just nüüd loob naine oma viiendat plaati, mille nimi „Traadist ingel” sai paika enne, kui maailm totaalselt muutus. Ka maskidest kõnelev laul oli enne kohustuslike maskide aega. Kärdi plaaditegemise protseduur on tavapäratu: „Tegutsen pahupidi ehk et kui tavaliselt minnakse juba valmis plaadiga tuurile, siis mina toon loodu esmalt publiku juurde. Nende kahe esinemise pealt ja läbi publiku tunnetan, kas laulud on stuudiosse minekuks piisavalt küpsed.”

Laulude sõnumist kõneledes tunnistab naine, et millegipärast on asi ikka ARMASTUSES. „Helgetel päevadel, süngetel päevadel. Terake idaneb. Ta on hingetõmbes pärast sügavat pimeduseauku,” teeb lauljatar jutuajamisele varjunditerohke sissejuhatuse...