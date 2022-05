Kus on tasakaalu võti?

Anima ja animus

Ja kuhu paigutada end mehelikkuse skaalal? Mis see mehelikkus üldse on? Võimekus tõsta raskeid asju? Orienteerumine tehnikas, küttesüsteemides ja ehituses? Riskivõtmise julgus? Ratsionaalne mõtlemine, liigsesse tundlemisse mitte takerdumine? Konkreetsus ja otsusekindlus? Lahendusele ja tulemusele orienteeritus? Pürgimine edu poole? Agressiivsus? Sportlikkus? Loogilisus? Mõjuvõim ja raha?

Ükski neist omadustest üksikuna ei defineeri mehelikkust, sest me ei saa ju öelda, et naiselikkus välistab ratsionaalse mõtlemise või tehnilise taibu. Olen kindel, et kohemaid ütleks väga palju naisi, et nende võimekus panna kõrvale emotsioonid ja teha otsused mõistuse baasil teeb silmad ette paljudele meestele. On need naised siis mehelikud? Kas sportlikud, edukad või sihikindlad naised on mehelikud?