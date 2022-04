KUULA | Teleprodutsent Anneli Lahe: võtsin TV3 uudiste juhtimise töö vastu suure ettevaatlikkusega

Ta armastab oma abikaasat, sest ilma tema toeta ei saaks ta teha tööd, mida armastab. “Mäletan üht päeva oma elus, kus ma väikeste laste kõrvalt tegin moetoimetaja tööd ajakirjale “Naised” ja kõik, mis võimalik, läks päeva jooksul valesti. Sain kiiruse ületamise eest trahvi, sain parkimistrahvi ja minu bensiinikulu oli suur. Õhtul eelarvet kokku pannes olin omadega nullis ja abikaasa ütles, et seni kuni minu töö tegemine ei nõua nn peale maksmist, on see sobilik,“ naerab Anneli. “Oleme kokku leppinud, et mõlemal on voli minna ja jääda, kui meil peaks soov selleks tekkima. Siiani oleme mõlemad jäänud,” lisab Anneli läbi naeru.

“Ma olen tõesti kala ja see vastuvoolu ujumine on osa minust. Niisama tiigis hulpimine pole minu jaoks, olen seda proovinud, aga pikalt ei suuda. Ka lastega plaanisin olla kodus neli aastat, aga mõtteks see jäigi, “ ütleb Anneli. “Minu kodusolemine tipnes turvahäll käe otsas Tallinna Kaubamajast kostüüme fotostuudiosse tarides, ei läinud kaua kui sündis ka poeg.“

Anneli üks keerulisemaid teletöid oli “Kodutunde” saade, mida täna projekti saatnud skandaalide tõttu enam ekraanilt ei näe. Saatesse sattunud inimeste elud puudutasid Annelit aga sügavalt.

“Minu karjäär sai alguse telediktorina eratelekanalis EVTV, kus eeter algas õhtuti ja meeskonnas olid Teet Margna ja Sirje Eesmaa. Nüüd olen tagasi TV3-s ehk seal, kust mu tööelu alguse sai. Olen vahepeal teinud väga pika ringi mööda erinevaid teleproduktsiooni firmasid ja mõnes mõttes tagasi juurte juures. Võtsin TV3 uudiste juhtimise töö vastu suure ettevaatlikkusega, ” räägib Anneli.

Anneli lisab, et ta on alati valmis uuteks väljakutseteks ja elukvaliteet vanusega vaid paraneb. “Ma olen elus õppinud, et ette muretseda ei tasu. Muretsen siis, kui selleks on tõesti põhjust,“ põrutab tegus naine.

Kuula podcastist Anneli elupõhimõtteid – kuidas seada elus esimesele kohale enda soovid ja hoida tasakaalus oma perekonna vajadused, kuidas väljakutsed on vallutamiseks ning reisimine on parim pingete maandamise viis.