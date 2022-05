Mulliveinid, millega alt ei lähe

Itaalia kolm mulli

Kui jätta kõrvale kuulsa Riia vahuveinitehase legendaarne toodang, siis on tõenäoliselt Itaalia vahuveinid just need, mis esimesena klaasidesse jõuavad. Prosecco, Franciacorta, Moscato d’Asti (viimasest räägime pikemalt artikli lõpus!) on aga vaid mõned saapamaa vahuveinid. Kuid ühed tuntumad ja põhilisemad siiski.

Kui on huvi jääda hea Prosecco juurde, võiks valikusse võtta vaid DOCG ehk kõrgeima apellatsioonitähisega joogid. Nii saab olla kindel, et need on valmistatud 100% Glera sordi marjadest, mis annavad joogile “õige maitse”. Alates 2020. aastast on lubatud samas apellatsioonis toota ka Prosecco Rosé nimelist roosat veini. Peaasjalikult sündis see pidevalt ja hämmastava kiiruga kasvavast nõudlusest roosade veinide järele. Ka Eesti kaubandusvõrgus on väga häid Prosecco Rosé veine, mida tasub proovida. Sillerdav ja marjane pokaalitäis.