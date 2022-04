Üüratu mänguasjapood ja “Harry Potteri” maailm on lastega Londonit avastades superhitid. Mis veel eredaid elamusi pakub?

Kui lastega reisiks valmistusime, rääkisin neile, et kui miski on maailmas olemas, siis Londonist selle kindlasti leiab. Ega ma täpselt oska teismelistele Eestis kasvanud lastele sõnadega edasi anda maailmalinna mastaapi, aga tahtsin, et nad saaksid selle erilisusest aru.

Kuna Londonis leidub tõesti kõike, tasub igaühel endale tähtis välja otsida, olgu teemaks siis filmid, muusika, mood, tänavakunst, automudelid või mis tahes. Ja mitte kõik ei ole Londonis kallis.

Nad tegid eeltöö ise ära: netist otsiti üles Pokémoni kaartide poed ja märgiti täpid kaardile. Üheks vapustavamaks reisi­elamuseks saigi neile Lõuna-­Londoni kõrvalises piirkonnas väisatud pood The Brotherhood Games – “Seal olid kõik kaardid ükshaaval olemas!” polnud lapsed kiidusõnadega kitsid.

Nüüd aga kõige olulisem: iga lapsega, sõltumata tema huvidest, peaks ära käima...

