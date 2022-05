Erakordne Valdo Pant

„Tuhat üheksasada kakskümmend kaheksa, jaanuarikuu kahekümne esimesel päeval, kell 20 kakskümmend minutit sündis Valgjärve vallas endises Tamme koolimajas poeglaps Valdo Pant.” Nii on kirjutatud Valgjärve valla sünniregistrisse. Isa oli Voldemar Pant, kes töötas politseikonstaablina, ema Ida oli kodune. Olgu see loo alguses kohe kirja pandud, sest Valdo Pandil oli vähemalt kaks sünniaastat ja paljutki tema eluloost on siiani jäänud segaseks, rääkimata eri tõlgendustest.