KUULA | Suhtejutud: kurikuulsa Tinderi-petja filmi tuules – kuidas küll õnnestub hurmuritel ohvrid rahast lagedaks teha?

“Siin on suur küsimus usalduses ja selles, kui oskuslikult ta seda väljendas,” leiab Risto. Tema sõnul jõudis pettur usalduse tekitamisega nii kaugele, et kahtlustele ei jäänud enam mingit ruumi.

“Aga mõtle, kui põnev, siit kooruvad välja üsna lihtsad nõksud, mis naistele mõjuvad. Ja kohe langevad kümned tuhanded eurod,” arvab Heidit. “Seal on ka sellist täitsa rakendavat käitumuslikku poolt,” lisas ta.