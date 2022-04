KUULA | Mis toimub puberteediealiste sees ja kuidas lapsevanemana selle ajaga targalt toime tulla?

Murdeiga ehk puberteet on ajajärk inimese elus, mille jooksul kujuneb lapsest täiskasvanu. Aeg, millal laps teeb esimesi samme täiskasvanute maailma, testides piire ja katsetades varasemaid vanemate kehtestatud reegleid. Lapse ülesanne on eralduda oma vanematest ja saada iseseisvaks ning vanemate ülesanne on lasta lastel oma elu avastama minna. Suhted mängivad sellel perioodil ümber, nad lähevad teise formaati. Miks aga juhtuvad selles protsessis konfliktid? Mis on lapsevanemate hirmud? Murdeiga on n-ö vigade parandamise aeg. Saates räägitakse, mida see tähendab sisuliselt ja kuidas sellega toime tulla. Kui oluline on kuulata, olla olemas ja mida tähendab teismelise jaoks üksindus.