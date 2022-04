Esivanemate valu

On rasked ajad. Mitmed mu sõbrad tunnistavad, et nad teinekord nutavad. Mina ka, Ukraina pärast. Nemad sõdivad meie sõda. Ukrainlased surevad meie eest.

Palusin kunstnik Flo Kasearul panna see pildile ja tema valis kujundi, mis pärineb “Väikesest printsist”. Mäletate joonistust, kus uss on neelanud alla tohutu elusolendi ehk elevandi. Mõned aga vaatavad, et pildil on “kõigest kaabu”. Vaadake teie ka lehekülgedelt 14–15.