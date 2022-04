KUULA | Suhtejutud: sadomaso, armukeseks või abielusuhtes kolmandaks? Ebaharilikud suhtevormid on Eestis üha levinumad

See omakorda viis arutelu erinevatele suhtekooslustele. “Tänapäeval on võimalik, et peale mehe-naise suhte on ka teistsuguseid suhtevorme. Jah, loomulikult on võimalikud ka geisuhted, aga neid ei hakka vast praegu arutama ja me Ristoga pole selles ka spetsialistid. Siiski tooksin võimaluse, kus paarisuhtest väljapoole otsitakse biseksuaalset suhet ehk suhet samast soost partneriga,“ arutles Heidit ja tunnistas, et talle on paljud abielumehed lähenenud ebaharilike ettepanekutega.