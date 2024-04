Tänane sünnipäevalaps Ülle Kaljuste: üksindust võid tunda ka teistega koos, see ei küsi

Ülle Kaljuste , paksud juuksed kuklas sõlmes, seljakott seljas, sätib lahkuma. Tavaliselt öeldakse tema kohta “diiva” või “aristokraatlik”, aga see on vaid väline.

“Kas teile on öeldud, et olete väga naljakas?”

See on näide, kuidas Ülle elab. Ta otsib, nagu ütleb, meelega tegevust, sest “tundeskaala on nii lai, kõik see tuleb täita tegevustega, mis õnnehormooni tekitavad”.

Ja siinkohal aitas teda jällegi Harriet Toompere, kelle kohta Ülle kogu hingest põrutab: “Kurat, kui tark ta on! Oleks ma seda varem teadnud.” Ta lisab, et Harriet on vapustav ja kuldsete kätega, mida-kõike-ta-ei-tee-tüüpi-naine. Ja “oleks ma seda varem teadnud” käib saladuse kohta, kuidas niisuguseks naiseks saadakse. Selle reetis Harriet talle alles hiljuti. “Kui inimene on omadega puntras või end puntrasse mõelnud, siis tuleb võtta mõni uus asi ja hakata seda õppima. See viib fookuse enda pealt ära ja nii saab oma kriisihetki uute asjade õppimiseks kasutada.”