Kuidas tulla toime naiste­kollektiivis, kus peaaegu iga päev on teemaks kellegi riietus ja et üht või teist värvi ei sobi keskeas enam kanda – näiteks öeldakse otse, et su punane džemper mõjub ärritavalt? Mina ei kanna halle ja pruune džempreid, aga ei halvusta ka neid, kes seda teevad. Palju päikest! Karin