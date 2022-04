KUULA | Helen Randmets: kui sa ise midagi ei tee, siis sa ei saa ka midagi

Helen on alati julgenud haarata kinni peadpööritavatest ettevõtmistest, hea näide on bikiinifitness. Tema vanemad raputasid selle peale pead “kas seda on vaja”. Ent Helen jäi endale kindlaks ning oleks selle spordialaga ka jätkanud, kui elul poleks olnud plaan kinkida Heleni poegadele Roben Thorile ja Marlon Freile väikevenda Joren Reid.

Pikemalt koduseks ei plaaninud Helen jääda, nii sai hoo sisse ammune muusikaalane unistus soolokarjäärist. “Tuleb ise tegutseda. Kui kaks aastat tagasi alustasin uuesti laulmisega, küsisid kõik, et miks nüüd, kus lastele keskendumine tundus kõigi jaoks loomuliku valikuna. Minu vajadus endast heli välja saada oli nii suur, et hakkasin mõtlema, millist stiili muusikat soovin esitada, kellega tahaksin teha koostööd ja võtsin siis ise produtsendiga ühendust.“ Osalemine Eesti Laulul andis Helenile suure õppetunni ja kogemuse edasiseks.

„Nexuse ajal olin ma väga noor ja mul puudus vastutus, ülesanded olid küll jagatud, aga see oli teistmoodi. Asjadesse suhtuti kergemalt. Täna mõtlen asju pikalt ette, ei saa jagada energiat sinna, kus sellel pole tulemust. Pere ja kolme lapsega on rohkelt tegemist, enam ei saa niisama ringi joosta,“ räägib laulja.