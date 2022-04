„Ei saa eeldada, et kõik mõtlevad nii nagu meie.“ Eesti NATO-poliitikat kujundav naine räägib diplomaaditöö telgitagustest

Ootamatult on NATO teemad meie uudistes võimust võtnud. Välisministeeriumis kujundab Eesti NATO-poliitikat Kyllike Sillaste-Elling (50), kes ütleb, et riigikaitse pole sugugi vaid meeste pärusmaa. “Üha rohkem on julgeoleku vallas naisi ja minu kogemuse põhjal on nendega hea koos töötada.”