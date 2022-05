Elvis ja Priscilla ehk kuidas kasvatada pruuti

Presley aga nautis Saksamaal sõjaväeteenistusest hoolimata lõbusat elu. Tüdrukud jooksid talle tormi ja tal oli oma tuba, kus neid vastu võtta. Elisabeth Stefaniak on hiljem meenutanud, et tema suhe kujunes pikemaks kui enamikul teistel. Juba nädal pärast tutvumist ilmus Elvis 19aastase Elisabethi vanemate juurde, võlus nad oma sarmiga ära ning rääkis augu pähe, et saksa keele oskusega tüdruk võiks sekretäri ja majaabilisena nende poole kolida. Loomulikult kulus vanaema Minnie Maele, kes üüritud maja korras hoidis ja iga päev süüa keetis, väike abi ära. Elvisel oli aga kohe naabertoast tüdruk võtta, kui vajadus tekkis. Elisabethile maksti iga nädal palka, tal oli tasuta oma tuba ja toit ning kui teised tüdrukud noormeest liialt ära ei kurnanud, siis ka vahva seks võluva lauljaga. Palju noorele inimesele ikka vaja on!