Helistas peatoimetaja Heidit ja ütles: tekst! Aga selleks, et kirjutada teksti, on mul vaja sõnu. 24.02.22 kaotasid paljud sõnad oma endise sisu. Paljud sõnad muutuvad tühjaks või saavad uut, isegi jõulisemat tähendust ka praegu. Ja mida need sõnad ütlevad kahe nädala pärast, kui see artikkel jõuab sinuni – enam ei oska öelda.