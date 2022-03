KUULA | Laura Valk kaassõltuvusest paarisuhtes: keeruliste suhete õppetund on saada tagasi oma vägi

Kui naine ei armasta ega väärtusta ennast, siis on teisel poolel tee vaba punuda ta vägivaldsesse suhterägastikku. Olukorra teadvustamine on esimene samm ning sealt välja tulemine raske. See on kaassõltuvus , kus pisendatakse teise poole vägivalda seda ilustades. Sellega omakorda suurendatakse vägivaldsust enda suhtes. "Me ise kasvatame nartsissiste enda kõrval, kui me ennast ei väärtusta," kinnitab Laura. "Endale tuleb öelda, allahindluste periood on läbi ja nüüd on kõik!" annab ta soovituse. Keeruliste suhete õppetund on saada tagasi oma vägi. Vägivaldne suhe pole hingesugulus, vaid kaassõltuvus, mille teadvustamine võib võtta aastaid.