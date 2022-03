KUULA | Suhtejutud: kui suhe katkeb, kas siis mina polnud õige või polnud tema õige?

Heiditile ja Ristole tuli kiri: „Kaks kuud tagasi teatas naine, kellega oleme olnud koos neli aastat, et ta soovib lahku minna. See on mu kolmas pikaajaline suhe. Varasemast on mul ka üks laps. Ma tunnen end tohutult pettununa. Ma ei saa aru, mida ma teen valesti? Kas mul on midagi viga, et mul ei õnnestu suhted? Kas ma olen üldse väärt armastust? Kas see tähendab, et ma jäängi pettuma? Miks mul ei võiks keegi kõrval olla? Ma ei nõua, ega oota palju. Ma lihtsalt soovin, et keegi oleks minu kõrval.“ ANDRES