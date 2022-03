Märtsikuu ajakiri meeldis mulle väga. Olin koroonaga kodus ja aega oli piisavalt. Lugesin ajakirja kaanest kaaneni läbi. Muidugi olid kõik lood omaette head, aga siiski oli minu lemmik kaanelugu Ülle Lichtfeldtist. Olen teda alati imetlenud kui suurepärast naist. Super lugemine ja mina ütlen ka, et vanus on vaid number.

Loen ajakirja kaanest kaaneni. Seekordne lemmiklugu on Ülle Lichtfeldtist, kes ütleb: “Üksindus on luksus”. Väga meeldivad Eva Luigase siirad ja südamest tulevad lood. Oskus enda üle naerda on suur väärtus. Kui see on alles, siis pole miski kadunud.