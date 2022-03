Üleinimlik vaprus ja ohverdus

Enamikul Eesti Naise lugejatest, kes seda ajakirja käes hoiavad, on isiklik kokkupuude sõjaga. Võtame või 1960ndatel sündinud – siis oli teisest maailmasõjast möödunud vaid üle 15 aasta, arutan toimetuses. “Nagu minul. Vanemad olid mõned aastad tagasi küüditamiselt tagasi jõudnud,” muigab kibedalt ajakirja tegevtoimetaja Tiina. Rääkimata sellest, et suures plaanis võib ilmasõja lõpuks pidada Berliini müüri langemist 1989. aastal.

Ei saa meiegi ajakirjas mööda suurtest raputustest. Olen alati pidanud Eesti Naist ajastu dokumendiks, mida on perekondades aastaid, isegi kümneid säilitatud. Avaldame luuletuse, mille Leelo Tungal kirjutas märtsi alguses sõja puhkedes. Palusin Eesti venelasel Viktoria Ladõnskaja-Kubitsal mõtiskleda, kas sõjas on rahvust. Oleme ju erakordses olukorras – elupõliseid venelasi jätkub nii Ukraina linnades kui ka külades. Eestis on kõrvu korterid ukrainlastel ja venelastel. Ukraina põgenike lapsed lähevad siin suure tõenäosusega vene koolidessegi.

Huvi pärast otsisime toimetuses välja 1939. ja 1940. aasta ajakirjad. Neis oli juttu pigem sõjaolukorda sobivast kleidi- ja soengumoest. Ei teagi, kas lähenev äikesepilt tõi udu silme ette? Samas, eks seegi ole tõsi, et elu läheb edasi ja nii ka meil tavapärasemate teemadega. Psühholoog Helena Väljaste toob ajakirjas võrdluse: “Kujuta ette, et sul on käes veeklaas. Möödub minut, hoiad edasi, klaas pole raske – kuid kui hoiad klaasi tunni või kaks...?” Siit soovitus teilegi: pange klaas aeg-ajalt käest, puhake ja rõõmustage. Seda tugevamad me kõik koos oleme.