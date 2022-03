Ja kõigest üks väärtus: olla Inimene

Koroonale kaotatud vana eluviis ei saa kunagi endiseks, sest pandeemia vahetus sõjaga. Me kõik avastasime end korraga tulevase ajalooõpiku ridade vahelt. Ja selle õpiku kirjutamist me näeme online’is. Kas see õpik jõuab üldse riiulile, ei sõltu ainult meist.

Mitte kunagi varem pole olnud nii jõuliselt arusaadav, et ühiskond on nagu kell, mis töötab sujuvalt, kui kõik hammasrattad omavahel hästi haakuvad. Et lõimumine ongi julgeolek. Et ühiskond, et Riik on täpselt nii tugev, kui ta on baasväärtustes ühtne. Ja kui ta ühtne pole, tekib oht, et keegi (kas siis seest või väljast) võib seda pahatahtlikult ära kasutada ehk hakata mängima hammasrataste mittehaakumisel.

Aktiivne sõjaline tegevus on meie piirist eemal, kuid ohutunnetus on muutunud. Selles osas sooritame me praegu oma lõimumis­eksamit – näitame, mis tulemusteni oleme jõudnud 30 aasta jooksul taasiseseisvumisest. Ja seda eksamit ei soorita mitte meie lapsed ja muidugi mitte need, kes põgenevad siia sõja eest, vaid meie – täiskasvanud Eesti.

See võib osutuda praegu vaat et kõige olulisemaks: jääda ühtseks ühiskonnaks. Sest igaüks meist on täpselt nii tugev kui tervik. Ja tervik on täpselt nii tugev kui igaüks meist. Selles olukorras on vaja tunnetustes tuletada endale meelde Balti ketti ja teise inimese käesoojust. Hoida kõrvalseisja käest kinni – see ongi julgeolek.

Sõjal on siiski naise nägu. Ta veritseb oma laste pisaratest. Selle tuleviku pärast, mis on naise sisse kodeeritud.