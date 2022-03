73-aastasena lahkus meie seast näitleja Helene Vannari. Taasavaldame Eesti Naise 2018 aprillinumbris ilmunud kaaneloo.



Näitleja Helene Vannari ja tema tütar, ooperilaulja Annaliisa Pillak on ühest perest, aga kahest puust. Annaliisat oodates oli Helene kindel, et tuleb poeg. Ja pärast sünnitust torkas palatikaaslane talle: “Naisel, kellel on laps, ei sobi enam näidelda.”