Kevadine koduvärskendus

Kui suurelt keegi selle ette võtab, sõltub muidugi eelarvest ja olemasolevatest elamistingimustest. Seinte värvimine ja tapeedi panek on iseenesest lihtsad ja vähe aega nõudvad tööd, samas ettevalmistused võtavad tunduvalt rohkem aega ja neist sõltub tulemuse kvaliteet.

Mind võib vabalt remondi­hulluks pidada. Mul on olnud eluetappe, kus pere avastab õhtul koju naastes eest järjekordselt muudetud planeeringu ja hoopis teist värvi seintega korteri ega leia oma asju enam harjumuspärastest kohtadest üles. Kõik inimesed ei pruugi selliste ootamatute muudatuste peale elevust tunda. Selge see, et lihtsalt kardina ja padjakatete vahetuse pärast pole mõtet perekoosolekut kokku kutsuda, kuid suuremate ümberkorralduste tegemiseks soovitan kodustega siiski kokkulepped saavutada.

Ka väikesemahuline remont elamises, kus samal ajal sees elatakse, tähendab vähemalt mõnenädalast kerget kaost. Kõigi pereliikmete soovide ja maitsetega arvestamine hoiab suure tõenäosusega ära tekkida võivad pere­draamad.