KUULA | Õnnekoolitaja Dali Getter Karat: ela nii, et oleksid enda üle uhke

“Ma ei kõlanud kokku vanemate poolt pandud nimega ja juba lapsena palusin end maal vanaema juures kutsuda Lauraks. Välismaal reisides olin ma alati Liina. Kui alustasin meditatsioonidega, siis tunnetasin äkitselt hoopis teismoodi energiat. Nimi Getter ei sobinud minu energiaga enam, tundsin ennast ebamugavalt. Oli selline mitu kuud õhus oleku periood. Hakkasin mõtlema, mis võiks olla nimi, millega tunneksin end hästi. Siis meenus üks seik, kui tegin endale rate.ee konto ja oma esimest parooli valides kirjutasin Daliilia… See nimi kõnetas mind, kuid nii lillelisena ma ennast ka ei tundnud. Dali kuidagi sobis.“ Nii algas Dali Getteri spirituaalne teekond.

Nime ja sõnade kasutus on meie elus väga oluline osa. Igas sõnas on oma energia ning vale sõna võib teha rohkem haiget kui rusikahoop näkku. “Inimestel on kindlasti erinevad energia tunnetused. Ma tunnen ennast nii Dali kui ka aegajalt Getteri energias,” naerab õnnejuht saates. “Getter on teismeline lõbus ja lollitav, selline ketside ja dressikaga tüdruk. Dali on see, kelle kaudu eluenergia minust läbi voolab. Dali on väljapeetud, küps , rahulik ja täiskasvanulikum. Mõlemad on hästi avatud ja sooja südamega, aga ma ei saa elada ainult Dali energias, Getterit on ka vaja.“

Enda motiveerimine on kõige alus, sest mitte keegi teine ei ütle meile hommikul, et ärka üles ja hakka oma toimetustega pihta. Meie ise teeme seda, ja see, kuidas me seda teeme, häälestab meid kogu päevaks. Kas oleme unised ja tujust ära või me ärkame tänutundega uue päeva ootuses, mida head me selle päeva jooksul kogeme. "Meil on üks elu. Hakka elama,” ütleb motivatsioonikõneleja.