10 mõjukat tähtteost Eesti teatrist, mida igaüks peaks teadma 2010 - 2020

Just need lavastused on andnud põhjust mõelda üle argipäeva piiri – suurelt! Ajastus ja ajatus, müsteeriumi mõõde, mastaapsus, meisterlikkus. Kõiki kümmet iseloomustavad ka väga head näitlejatööd, sobiv lavakujundus, tabavad ja tavatud lahendused, õnnestunud muusikaline kujundus, valgustus, grimm, kostüümid. Sõnaga kõik, mis käivitab mõtteid ja teeb teatrist hea teatri.

Margus Mikomägi, teatrikriitik