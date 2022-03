Kristjan Jõevere: mis naistepäev, milleks? Pakun välja lahenduse, kuidas palju paremini naistepäeva tähistada

Ma ei tea naistest – just mitmuses, naistest – muidugi mitte midagi, sest mul on viimased 20+ aastat olnud kogu aeg üks naine, laste ema ja elu armastus. Naistepäev ja seda ümbritsev reeglistik on tegelikult ikka jama. Mis asi on see üks päev oma imelike tavadega?